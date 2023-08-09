Türk Eğitim Sistemi !

Zaten beyin göçü sonumuz olacak. Hiçbir kafası çalışan genç burada durmuyor ki ya Avrupa ya da Amerika ya gidiyor. Türk Milli Eğitimi çok iyi eleman yetiştiriyor Avrupa ve Amerika'ya.

Zaten beyin göçü sonumuz olacak. Hiçbir kafası çalışan genç burada durmuyor ki ya Avrupa ya da Amerika ya gidiyor. Türk Milli Eğitimi çok iyi eleman yetiştiriyor Avrupa ve Amerika'ya.