Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ağustos 2023 22:15
Türk Eğitim Sistemi !

Eğitim sistemimizde sizin fark ettiğiniz başkalarının fark etmediği bir olumlu bir olumsuz özelliği yazabilirsiniz.


mhmet22
Aday Memur
09 Ağustos 2023 22:18

Yazamam


matematikogretmenii
Şef
09 Ağustos 2023 22:20
Matematik müfredatı dünya standardında, öğrenciler değil.

karizmatik23
Aday Memur
09 Ağustos 2023 22:22

Nitelik olarak matematik eğitiminin yeterli olduğunu mu düşünüyorsunuz?

matematikogretmenii, 1 saat önce
Matematik müfredatı dünya standardında, öğrenciler değil.

matematikogretmenii
Şef
09 Ağustos 2023 22:23
Bizdeki lise matematik müfredatıyla Amerika'da sınava gir 1. olursun.
karizmatik23, 1 saat önce

Nitelik olarak matematik eğitiminin yeterli olduğunu mu düşünüyorsunuz?


karizmatik23
Aday Memur
09 Ağustos 2023 22:30

Sanki öğrenciler yetersizmiş matematik eğitimi kaliteli gibi bir ima da bulundunuz.Bence de ispat ve kurama dayalı eğitim yapilmaması yoğun bir müfredat olması bir de matematiğin ülkemizde gerçek hayatta işlevinin olmaması matematiği zor bir ders haline getiriyor olabilir.Ayrıca özel okul ve fen liseleri öğrencileri seçerek alıyor belki de bu yüzden istediğiniz öğrenci profilini bulamıyor olabilirsiniz.

matematikogretmenii, 1 saat önce
Bizdeki lise matematik müfredatıyla Amerika'da sınava gir 1. olursun.

matematikogretmenii
Şef
09 Ağustos 2023 22:43
Zaten beyin göçü sonumuz olacak. Hiçbir kafası çalışan genç burada durmuyor ki ya Avrupa ya da Amerika ya gidiyor. Türk Milli Eğitimi çok iyi eleman yetiştiriyor Avrupa ve Amerika'ya.
karizmatik23, 1 saat önce

Sanki öğrenciler yetersizmiş matematik eğitimi kaliteli gibi bir ima da bulundunuz.Bence de ispat ve kurama dayalı eğitim yapilmaması yoğun bir müfredat olması bir de matematiğin ülkemizde gerçek hayatta işlevinin olmaması matematiği zor bir ders haline getiriyor olabilir.Ayrıca özel okul ve fen liseleri öğrencileri seçerek alıyor belki de bu yüzden istediğiniz öğrenci profilini bulamıyor olabilirsiniz.


karizmatik23
Aday Memur
09 Ağustos 2023 22:53

Hocam fırsat varken Reis hala koltukta iken beyni boşverin siz de göçün:)


matematikogretmenii
Şef
09 Ağustos 2023 22:57
Yaşımız geçti ama çocuklar göçecek gibi duruyor. Durduramıyoruz efendim.
karizmatik23, 39 dk. önce

Hocam fırsat varken Reis hala koltukta iken beyni boşverin siz de göçün:)


karizmatik23
Aday Memur
09 Ağustos 2023 23:10

Konu para veya yalnızca geçim sıkıntısı değil gençlerin kendisini rahat ifade edebileceği bir ortam varsa bı de imkân varsa gönderin hocam.

matematikogretmenii, 35 dk. önce
Yaşımız geçti ama çocuklar göçecek gibi duruyor. Durduramıyoruz efendim.

matematikogretmenii
Şef
09 Ağustos 2023 23:20
Mesela benim yıllarca emek ettiğim özel ilgilendiğim yetiştirdiğim öğrenciler Amerika ya gidiyor. Kendimi Amerika için çalışan bir asker gibi hissediyorum.
Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kiracılara Allah yardım etsinİl içi isteğe bağlı sonrası İl içi mazeret başvurusuÖğretmenler Hazır mıyız ! Benzine 3, Dizele 4 Lira Zam DAHA !Sevincimiz 30 gun2.il dışıEş durumu ekranı açıldı mı?meb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?1 aydır tatildeyim, hiçbir şey anlamadım demiştim, bizim ingilizceci öyle bir şey söyledi ki..Milli eğitimde Becayiş Geri Gelmeli ! Hemen ! Derhal !

Sözlük

ulus baker 1 sefid 1 evrim ağacı 2 şampuan 12 Dudu 1 Herkes seçtiği hayatın keyfini yaşasın 3 yürüyen ego 5 sacher torte 1 şu anda dinlenen türkü 1 objektif bakış 2

Son Haberler

Rusya, temsilcilik ofisiyle ilgili KKTC ile temasa geçtiCumhurbaşkanlığı uyardı: e-Devlet'e girenler dikkat!Öğretmenlere 2. il dışı hakkı tanınacakBakan Koca TMO patlamasında yaralananların son durumunu açıkladıEşini ve iki polis memurunu yaralayan şahıs tutuklandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.