2.Bölgeden 2.Bölgeye Eş Durumu Hk.

Eşinin tayin hakkı bulunuyorsa eğer personel daire MEB e tayin durumunu sorar bir yazı yazacak, MEB de eşinin tayin durumu olduğunu bildirecegi için muhtemel olumsuz gelecek. Bu normal yollar tabi farklı yolları kullanıp tayin olan da bir ton adam var

Eşinin tayin hakkı bulunuyorsa eğer personel daire MEB e tayin durumunu sorar bir yazı yazacak, MEB de eşinin tayin durumu olduğunu bildirecegi için muhtemel olumsuz gelecek. Bu normal yollar tabi farklı yolları kullanıp tayin olan da bir ton adam var