Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Ağustos 2023 22:19
2.Bölgeden 2.Bölgeye Eş Durumu Hk.

Merhabalar ben 2. Bölge ilinde çalışıyorum (Erzurum) . Görev yerimle alakalı sıkıntılarım var eşim hemşire eş durumundan tayin istemedim eşime ve öncesinde eşime hiç tabi olmadım. Eşim başka bir 2. Bölge iline (Siirt, Van gibi ) kendi kurumundan atansa ben eşimin yanına geçebilir miyim? Bir sorun yaşarmıyız emniyetle alakalı? Cevaplar için çok teşekkür ederim


kaptan34m
Şube Müdürü
09 Ağustos 2023 22:24
Kardeşim şöyle biliyorum ben sen 1 kere eşe tabi oluyorsun tayin de tmmmı eş durumu mazeret atama dilekçesi yaz eşinin tayin belgesini ekle gönder personele

Ateşpls
Aday Memur
09 Ağustos 2023 22:30
Eşinin tayin hakkı bulunuyorsa eğer personel daire MEB e tayin durumunu sorar bir yazı yazacak, MEB de eşinin tayin durumu olduğunu bildirecegi için muhtemel olumsuz gelecek. Bu normal yollar tabi farklı yolları kullanıp tayin olan da bir ton adam var

055qavakli
Aday Memur
09 Ağustos 2023 22:30
1 kereye mahsus gidebilirsin. Ben gittim
Toplam 3 mesaj

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