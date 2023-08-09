Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ağustos 2023 22:28
3. Alim tarihi
Arkadaşlar puanım 81.9 bölümüm tds haziran mezunuyum sizce atanır miyim 32 bin alımdan sonra az alım olur diye korkuyorum içim içimi yiyor sizce ne olur benim durumum ve tahmini hangi ay gelir alim

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