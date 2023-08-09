3. Alim tarihi

Arkadaşlar puanım 81.9 bölümüm tds haziran mezunuyum sizce atanır miyim 32 bin alımdan sonra az alım olur diye korkuyorum içim içimi yiyor sizce ne olur benim durumum ve tahmini hangi ay gelir alim

Arkadaşlar puanım 81.9 bölümüm tds haziran mezunuyum sizce atanır miyim 32 bin alımdan sonra az alım olur diye korkuyorum içim içimi yiyor sizce ne olur benim durumum ve tahmini hangi ay gelir alim