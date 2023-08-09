Neden iki farklı asgari ücret var

Hem özel hem kamuda neden farklı asgari ücretler var? Bir an önce düz memurlar 11 bin TL seviyesine düşürülüp ücretler eşitlenmeli. Sonuçta kaynaklar sınırlı. Devlet de rahatlamış olur, vergi veren millet de. Bir an önce bu 22 bin TL yanlışından dönülmeli. (Nasıl seyyanenciler hoşunuza gitti mi?)

Hem özel hem kamuda neden farklı asgari ücretler var? Bir an önce düz memurlar 11 bin TL seviyesine düşürülüp ücretler eşitlenmeli. Sonuçta kaynaklar sınırlı. Devlet de rahatlamış olur, vergi veren millet de. Bir an önce bu 22 bin TL yanlışından dönülmeli. (Nasıl seyyanenciler hoşunuza gitti mi?)