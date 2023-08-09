Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ağustos 2023 22:52
Neden iki farklı asgari ücret var
Hem özel hem kamuda neden farklı asgari ücretler var? Bir an önce düz memurlar 11 bin TL seviyesine düşürülüp ücretler eşitlenmeli. Sonuçta kaynaklar sınırlı. Devlet de rahatlamış olur, vergi veren millet de. Bir an önce bu 22 bin TL yanlışından dönülmeli. (Nasıl seyyanenciler hoşunuza gitti mi?)

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