Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ağustos 2023 22:54
Bu müdürler alinmali

Bazı okullar da yıllardır müdürlük yapan okul müdürleri var

Okulunda ki ogrencilerden doğru dürüst üniversiteye yerleşen yo

Meslek liselerinde ne üniversiteye yerleştirme

Ne doğru dürüst meslek öğretimi

Ne ARGE çalışması yok bu tip okullar da hala müdür olarak tutuluyorlar

Aynı şekilde doğru dürüst bir fen lisesi proje okuluna öğrenci yerleştirmeye ortaokullar da var


matematikogretmenii
Şef
09 Ağustos 2023 22:56
Eğitim sistemindeki sorunu buldun tebrikler.
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