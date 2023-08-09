Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ağustos 2023 23:45
2. İl dışı tayinde depremzede öğretmenler unutulmasın!

Depremzede öğretmenlere tayin hakkı istiyoruz. Depremzede öğretmenler mağdur durumda.


Eversst
Aday Memur
10 Ağustos 2023 00:26

İnşallah hatırlarlar

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