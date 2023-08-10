KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Ağustos 2023 00:18
2023-2024 atama
son sınav dahilinde kaç atama olur acaba tahmini? C.başkanının bir okulun açılışında 50bin atama olacağı yönünde söylemlerine rastladım ama bilgisi olan var mı

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