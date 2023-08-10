2023-2024 atama

son sınav dahilinde kaç atama olur acaba tahmini? C.başkanının bir okulun açılışında 50bin atama olacağı yönünde söylemlerine rastladım ama bilgisi olan var mı

son sınav dahilinde kaç atama olur acaba tahmini? C.başkanının bir okulun açılışında 50bin atama olacağı yönünde söylemlerine rastladım ama bilgisi olan var mı