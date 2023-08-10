Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 00:51
İl içi il dışı mazerete emekli olanlar eklenir mi

İl içinde açılacak denmişti ama ekstra kadro açılır mı acaba bilgisi olan var mı? 15yıldır merkeze yaklaşamadım sınıf öğretmeniyim.


Kitap Dünyası
Aday Memur
10 Ağustos 2023 00:55

Eklenmesi lazım hocam. İkinci il içi ve il dışı hakkımız diye düşünüyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin


oslemm123
Şef
10 Ağustos 2023 01:13

İnşallah, kontenjan da açılırsa

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