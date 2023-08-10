İl içi il dışı mazerete emekli olanlar eklenir mi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Kiracılara Allah yardım etsinİl içi isteğe bağlı sonrası İl içi mazeret başvurusuÖğretmenler Hazır mıyız ! Benzine 3, Dizele 4 Lira Zam DAHA !Sevincimiz 30 gun2.il dışımeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekMilli eğitimde Becayiş Geri Gelmeli ! Hemen ! Derhal !Türk Eğitim Sistemi !MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı? Öğretmenler Açıklama Bekliyor1 aydır tatildeyim, hiçbir şey anlamadım demiştim, bizim ingilizceci öyle bir şey söyledi ki..
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.