Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 01:02
Yusuf Tekin 2.İl dışına yeşil yaktı !

Hadi hayırlı olsun.Bu sefer en ücra mezraları yazabiliriz:)


ebuducane
Şube Müdürü
10 Ağustos 2023 01:07
Burada önemli olan şı ; 1- İl içi atama için ayrı takvim il dışı ayrı takvim belirlenmelidir. 2-Geç de olsa 2. İl dışı akabinde eş durumu verilmelidir.

karizmatik23
Aday Memur
10 Ağustos 2023 01:10

Beklentin yüksek olmasın 2019'da da olmuştu.İl içi ve il dışı atamayı birlikte yaptılar.Her yıl ikisi bir arada olsa harika olur.

ebuducane, 27 dk. önce
Burada önemli olan şı ; 1- İl içi atama için ayrı takvim il dışı ayrı takvim belirlenmelidir. 2-Geç de olsa 2. İl dışı akabinde eş durumu verilmelidir.

ebuducane
Şube Müdürü
10 Ağustos 2023 01:12
Bunu bu şekilde uygulamanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Umarım ayrı ayrı takvimler açılır....
karizmatik23, 24 dk. önce

Beklentin yüksek olmasın 2019'da da olmuştu.İl içi ve il dışı atamayı birlikte yaptılar.Her yıl ikisi bir arada olsa harika olur.


karizmatik23
Aday Memur
10 Ağustos 2023 01:16

Nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyorum da Bu ülkede işler sana bana göre yürümüyor.Ben kendim için değil herkes için adaletli atamalar olmasını istiyorum.

ebuducane, 22 dk. önce
Bunu bu şekilde uygulamanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Umarım ayrı ayrı takvimler açılır....

karizmatik23
Aday Memur
10 Ağustos 2023 01:27

İl içi yapacaksınız ama bakan ildışı yaparım dedi.Sizi de mecburen ildışına katacak.Kendince hak kaybı olmasın.

karizmatik23, 18 dk. önce

Nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyorum da Bu ülkede işler sana bana göre yürümüyor.Ben kendim için değil herkes için adaletli atamalar olmasını istiyorum.

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