Doçentlik Kriterlerinde Güncelleme-Hukuki Soru(n) ve Çözümler

Hocam baslik icin tesekkurler. Yeni kriterlere gore , bizi kontrol edecek kisilerdeb daha ust duzey olmus oluyoruz. Bu acidan bakilirsa nasil bir dava ve nasil acilabilir?

Hocam baslik icin tesekkurler. Yeni kriterlere gore , bizi kontrol edecek kisilerdeb daha ust duzey olmus oluyoruz. Bu acidan bakilirsa nasil bir dava ve nasil acilabilir?