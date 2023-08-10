Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


10 Ağustos 2023 01:36
Doçentlik Kriterlerinde Güncelleme-Hukuki Soru(n) ve Çözümler

Güncelleme işleminin hukukî sonuçları ve bu konuda açılabilecek dava süreçleri hakkında adayların merak ettiği hususlar üzerine hukukî tespit ve değerlendirmeleri bu başlık altında takip edebilirsiniz


ekim2022doc
Şube Müdürü
10 Ağustos 2023 01:56
Hocam baslik icin tesekkurler. Yeni kriterlere gore , bizi kontrol edecek kisilerdeb daha ust duzey olmus oluyoruz. Bu acidan bakilirsa nasil bir dava ve nasil acilabilir?

MüallimNaci
Şef
10 Ağustos 2023 02:12
Bu kriterlerin doktorasını yapanlara uygulaması çok büyük haksızlıktır. Bu konuyu mahkemeye taşısak kazanamazmıyız. Emsal kararlar varmıdır. Bu konuda sendikalarıda harekete geçirmek lazım.
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