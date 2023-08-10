Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Ağustos 2023 01:36
POLSAN ÇIKMANIN YOLU
Polsandan çıkmanın bir yolu var mı diyerek başlık açayım varsa bilgisi olan bişeyler yazalım ya

ColmanınBandanası
Aday Memur
10 Ağustos 2023 01:50
22. Pomem ve sonrası zorunlu üye çıkılmıyor maalesef
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiEmekli ikramiyesi 26 Nisan açığa alınanlarLGS sınav ücretiPolisin Mesaisi 8 Saat olmalı 12 saat mesai kalkmalıHatay Terör Paramızı Alamıyoruz.!İstifa dilekçesi örneğiSağlık daire başka hastaneye sevk etmesi

Sözlük

gluten 1 Bugün olanlar 5 belle gunness 1 otobüste pet şişeye hacet gidermek 3 sohbet robotları 1 kadının beyanı esastır 5 tek cümlede yalnızlık 2 barbie bebek 3 anadolu rock 1 objektif bakış 2

Son Haberler

Mülki idare amirlerine ilişkin atama kararnamesi yayımlandıBazı kurumlara kadro ihdas edilmesi ve iptal edilmesine ilişkin kararname yayımlandıDaire Başkanının Milli Eğitim Uzmanı olarak atanması İDDK'dan döndü10 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıKamu Çalışanlarına Ek %10 İndirim!

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.