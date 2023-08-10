Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Ağustos 2023 01:52
4/B Fesih işlemleri

Merhabalar ben kayseride devlet memuruyum eşim için ikitane ilana başvurmuştuk birisi ankarada birisi kayseride .İlk önce Ankara açiklandi ve oraya işbaşi yapti eşim 4/B sozlesmeli koruma ve guvenlik olarak. ben halen Kayserideyim. eşimin atandigi kurumun kayseride kolu var fakat bos kadro yok sadece doktorlar var.Sonraki alim daha gec aciklandi kayseride kazandi ama eşim Ankaraya is basi yapmis oldu.bu durumda Ankaradaki işyerinden istifa edip kayseride sözlesme imzalayabilirmi ? Kayserideki ünvan ve gorevide ayni şekilde 4/B sözleşmeli koruma ve güvenlik

teşekkürler

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