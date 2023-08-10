Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Ağustos 2023 04:46
Asil olma ihtimali hangisinde daha yüksek branşlı mı branşsız mı (cevaplarsanız sevinirim)

kpss puanım 78 jandarma ve msb için hem personel hemde düz sınıflara başvuru yapabiliyorum branşssız olarak tercih yaptığım zaman puanım daha yüksek kalacağı için asil gelme olasılığı daha yüksek olur mu yoksa personel branşından yana mı şansımı denemeliyim?


baha3454
Şef
10 Ağustos 2023 07:04
Sorunuzun yeri bu forum değil
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