Tayin meselesi nasıl çözülür?

Çözümleri derleyelim: 1- Rotasyon: İl içi seçeneği var. Bu bence hiçbir şeyi çözmez. İl dışı 81 il gelişigüzel kura usulü. Bu müthiş tepkiyle karşılanır. Yerleşik düzene geçmiş aileler perişan olur. 50 yaşındaki insanı doğuda bir köye gönderirsen ortalık karışır. İl dışı kurayla rotasyon adil mi, adil. Gelgelelim sendika popülizmine kurban gider. Bu işi kimse desteklemez. 2-Sınavla tayin: Boşalan yerlere sınavla tayin imkanı vermek. Sınav başarısına dayandığı için kendine güvenmeyen öğretmenlerin sonuna kadar karşı olduğu bir yöntem. Bunu savunduğum için bir haftadır yemediğim linç kalmadı. Sendika popülizmine kurban gitmeme imkanı yok. Kpss canavarları hariç bu sistemi savunan öğretmen yok denecek kadar az. 3-Yeterlilik sınavı: Bu yöntem öğretmen azaltma üzerine kurulu. Mutlak değerlendirmeli her şey dahil öğretmenlerin bilgisini ölçen bir sınav yaparsın. İki üç yıl art arda geçemeyen bakanlık bünyesinden çıkartılır. Birçok yer de boşalacağı için-özellikle yaşlı öğretmenlerin bu sınavı geçemeyeceğini göz önünde bulundurursak- yeterlilik sınavını geçen öğretmenler istediği yerlere tayin olur. Bunun için zannedersem 657'nin de baştan aşağı düzenlenmesi lazım. Bizim ülkeye çok liberal kalır. Kendine güvenmeyen öğretmenler isyan eder. Sendikalar savaş açar. Asla gerçekleşemez. Liyakati tavan yaptırır mı, yaptırır. 4- Kütük, doğum yeri, ikamet usulü tayin: Anne-baba kütüğünün olduğu ile, doğum yerine ve kişinin on yıl ikamet ettiği yere tayin olmasına öncelik verilir. Küçük çaplı bir çözümdür ama oldukça adildir. Öncelikle bunun üzerinde durulabilir. Sendika popülizmine de uygundur, onlar da kabul eder bu sistemi diye düşünüyorum. Sonuçta insanın memleketinde yaşayabilmesini desteklemek son derece halkçı bir tutum. Başka öneriler varsa paylaşın onları da bu listeye ekleyelim.

Çözümleri derleyelim: 1- Rotasyon: İl içi seçeneği var. Bu bence hiçbir şeyi çözmez. İl dışı 81 il gelişigüzel kura usulü. Bu müthiş tepkiyle karşılanır. Yerleşik düzene geçmiş aileler perişan olur. 50 yaşındaki insanı doğuda bir köye gönderirsen ortalık karışır. İl dışı kurayla rotasyon adil mi, adil. Gelgelelim sendika popülizmine kurban gider. Bu işi kimse desteklemez. 2-Sınavla tayin: Boşalan yerlere sınavla tayin imkanı vermek. Sınav başarısına dayandığı için kendine güvenmeyen öğretmenlerin sonuna kadar karşı olduğu bir yöntem. Bunu savunduğum için bir haftadır yemediğim linç kalmadı. Sendika popülizmine kurban gitmeme imkanı yok. Kpss canavarları hariç bu sistemi savunan öğretmen yok denecek kadar az. 3-Yeterlilik sınavı: Bu yöntem öğretmen azaltma üzerine kurulu. Mutlak değerlendirmeli her şey dahil öğretmenlerin bilgisini ölçen bir sınav yaparsın. İki üç yıl art arda geçemeyen bakanlık bünyesinden çıkartılır. Birçok yer de boşalacağı için-özellikle yaşlı öğretmenlerin bu sınavı geçemeyeceğini göz önünde bulundurursak- yeterlilik sınavını geçen öğretmenler istediği yerlere tayin olur. Bunun için zannedersem 657'nin de baştan aşağı düzenlenmesi lazım. Bizim ülkeye çok liberal kalır. Kendine güvenmeyen öğretmenler isyan eder. Sendikalar savaş açar. Asla gerçekleşemez. Liyakati tavan yaptırır mı, yaptırır. 4- Kütük, doğum yeri, ikamet usulü tayin: Anne-baba kütüğünün olduğu ile, doğum yerine ve kişinin on yıl ikamet ettiği yere tayin olmasına öncelik verilir. Küçük çaplı bir çözümdür ama oldukça adildir. Öncelikle bunun üzerinde durulabilir. Sendika popülizmine de uygundur, onlar da kabul eder bu sistemi diye düşünüyorum. Sonuçta insanın memleketinde yaşayabilmesini desteklemek son derece halkçı bir tutum. Başka öneriler varsa paylaşın onları da bu listeye ekleyelim.