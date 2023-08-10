Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ağustos 2023 06:31
Becayiş Hk.

(kadrolu ) Malatya ilinde zabıt katibi olarak görev yapmaktayım, İstanbul tercihen Çağlayan adliyesinden becayiş işini başarabilecek bir arkadaşla yer değişikliği fikrim vardır, ilgilenenler özelden ulaşabilir.

Çok Yazılan Konular

Yeni açılacak cezaevleriSilah ruhsatı hakkında soruPromosyon güncellemesi hk.Deneyimli personel alımıAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır Hizmet gereğiCezaevi emekli müdürleriFazla mesai(Bilgi işlem personeli)CTE Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'dan nasıl randevu alabilirim.

Sözlük

narsist 4 kadının beyanı esastır 5 acıtıcı gerçekler 1 Zevki Erteleme Becerisi Testi 2 sefid 1 istanbul 1 Zekasına hayran bırakan kadın 4 david parker ray 1 Manipülasyon 1 Ekim 2023 1

Son Haberler

Mülki idare amirlerine ilişkin atama kararnamesi yayımlandıBazı kurumlara kadro ihdas edilmesi ve iptal edilmesine ilişkin kararname yayımlandıDaire Başkanının Milli Eğitim Uzmanı olarak atanması İDDK'dan döndü10 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıKamu Çalışanlarına Ek %10 İndirim!

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.