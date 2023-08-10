Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 07:26
İl dışı tayin İlk mat

Kolay gelsin.sin herkese il dışı ihtiyaç listesinde ilk mat e kız imam hatiplerin de açıldığını gordum tayin isteyebilir muyuz boyle bir durumda

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