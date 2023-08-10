Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Ağustos 2023 07:29
Anksiyete tanısı sorun olur mu?

Arkadaşlar halihazırda 4bli olarak hastanede çalışmaktayım. Özel psikiyatrist yaygın endişe bozukluğu tanısı koyarsa verdiği raporu hastaneye götürmem gerekebilir ilaçlar için. Raporun gözükmesi sözleşme yenileme dönemlerinde sorun olur mu? Her sözleşme döneminde ya da memuriyete geçişte psikiyatristten onay alıyor muyuz? Bir sorun olur mu?


bhraydın
10 Ağustos 2023 08:24

bende de aynısı var acaba bilen biri var mı

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