Soruşturma sonucu il ici yer değişikliği!

Merhaba 20 yildir mebde y.hizmetler sinifinda ilce mem kadrosunda yeryer bicok okul gezerek 15 yilini gorevlendirme memur olarak calismaktaydim. Önlisans mezunuyum okulda gorevliyken sube müdürü memur luktan alip beni ilceye hizmetli olarak gorevlendirdi. Gorevlendirirken ilcede akli basinda olan hizmetlileride masa basina aldi kisisel bir kayirma soz konusu. Surekli mobbing assagilama, hakaretle ve gorevlendirmelerle 2 yil gecirdim ve ilce yan okula aldi beni aile saglik sorunlarim var piskolojik olarak cok yiprattilar intihar girisimim oldu en son okulda bahceye arac ile girmek isteyen bir veliyi sokmak istemedigim icin tartistik polismis beni tehdit ettiler bende ak parti torpiller isiniz galiba dedim sikayet ettiler aube muduru cagirdi beni ve tartistik yine bana bagirip cagirdi cunku ve busefer sessiz kalmadim. Sb müdürü adam kayirmakla kalmayip surekli ben ve bicok insana psikolojik siddet uyguluyor ama kimse sesini çıkarmıyor ben cikardigim icin sorusturma gecirdim biri bu yüzden biride 23 nisanda bayramla birlesip pazar gunuydu tatil diye torene gitmedim annemde hastaydi ogun doktora gittik. Bu konudada sorusturma verdiler okul md ve sube muduru el birligi ile aciklarimi arayip beni ilceden baska bi ilceye tayin ettiler cok uzak evime dag basina verildim kadromla! Ve üstüne kinama ve ayliktan kesme cezalari verildi. İtiraz edip savunma yazdim avukat ile genede kbl etmediler verdiler cezalari bürokrasi gercekten boylemi isliyor tanidigim arkamda adamim yok napacagim ben kisisel ugrasiyorlar ve onlar mudur mudurle birbirlerini tutuyor haksizliga magruz kaldim ne yapacagim ? Piskolojik olarak beni bitirdiler