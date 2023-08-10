Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ağustos 2023 08:32
Eş tayini sonrası süreç

Arkadaşlar eş tayini ckys ye düştükten sonra hastane bizi Max ne kadar tutabilir? Ve yol ücreti verilir mi taşınma için veriliyorsa nerden başvuru yapmam lazım bilen var mı ? Teşekkür ederim

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