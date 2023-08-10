KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Ağustos 2023 08:41
2023-2024 dış kaynak subay

Merhaba

Sizce alımlar devam eder mi muvazzaf olarak?

Son ilanda mühimmat,kara hava savunma vs vardı yine çeşitlilik olur mu

Görüşlerinizi beklerim

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