KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Ağustos 2023 09:48
TPAO Personel Alımı Hk.
Adıyaman Bölge Müdürlüğü mülakatına giren var mı ? Mülakat sonuçlar ne zaman açıklanacak bilgisi olan var mı?

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