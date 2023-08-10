TPAO Personel Alımı Hk.

Adıyaman Bölge Müdürlüğü mülakatına giren var mı ? Mülakat sonuçlar ne zaman açıklanacak bilgisi olan var mı?

Adıyaman Bölge Müdürlüğü mülakatına giren var mı ? Mülakat sonuçlar ne zaman açıklanacak bilgisi olan var mı?