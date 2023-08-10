Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 09:59
Özür Grubunun Özrü Kabahatinden büyük mü?

Hesapta olmayan evlilikler mi sahte sağlık raporları uyduruk güvenlik gerekçeleri mi desem ...Daha neler daha neler...Bi de birileri yer değiştirecek diye diğerleri onlara mı bakakalsın.Hizmet puanı tek ölçüt olmalı yeterli şartlar oluştuğunda öğretmenler yer değiştirebilmeli.Türkiye'nin her yeri yaşanılabilir.Yer değiştirmek istiyorsan puan depolaman gerekir... Yani...Herkes gibi.

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