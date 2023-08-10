Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 10:05
Özür grubu sorum var

İlk kez başvuruyorum başvurum kurum ilçe ve il tarafından onaylandı. Daha yapmam gereken bir işlem var mı acaba?


avea11
Aday Memur
10 Ağustos 2023 10:11

14 ü itibariyle açık okulları mebbis üzerinden tercih edeceksiniz hocam

Toplam 1 mesaj

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