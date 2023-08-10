Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 10:15
İl Dışı Atama İptali

il dışı yer değiştirme ile eşim ile iki farklı ile tayin edildik. onun puanı benden fazla olduğu için aynı şehir olmadı. klavuzda iptal edersem mazaret tayinine başvurabileceğim yazıyor. iptal dilekçesini verdim ,bakanlığa gitti ancak henüz cevap yok. mazeret başvuru gününü kaçırma ihtimalim var mı?

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