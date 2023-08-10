Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Ağustos 2023 10:21
Bilgi

Memurluktan komiserliğe geçenler memnun musunuz? Artıları eksileri neler ?


ismirli355
Aday Memur
10 Ağustos 2023 11:29
sanane
Toplam 1 mesaj

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