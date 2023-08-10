Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ağustos 2023 11:03
cezaevi katibi tayin

cezaevi katibi olarak çalışıyorum sürekli çalıştığı kurumda kendisine ihtiyaç duyulmasından dolayı tayin taleplerim olumsuz değerlendiriliyor T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çalışıyorum 4 katibiz 2 kişi daha gelecek acaba o 2 kişi gelince tayinim olumlu değerlendilir mi ?


İnfazkatibi17
Aday Memur
10 Ağustos 2023 11:18

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