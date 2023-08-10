Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : **sude**


10 Ağustos 2023 11:07
Yurtdışı tatilinin 5 yıldızlı otel tatilinden daha ucuz olması

Eğer gidilecek önceden belirlenip uygun uçak bileti bulunursa ve çok lüks değil ortalama otel ayarlanırsa 1 haftalık yurtdışı tatili, türkiyedeki 5 yıldızlı otelin 1 hafta konaklamasından çok daha ucuza gelecektir.

Her iki fikre de saygım var, kimisi gezmeyi,dolaşmayı sevmeyebilir. Dinlenmek,yüzmek ister kimisi de değişik yerler değişik tatlar denemek ister, görmek,bilmek ister.

Ben yurtdışı tatili tarafındayım.

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