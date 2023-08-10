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Editörler : oto-danisman-expert


10 Ağustos 2023 11:15
2012 Jetta Plaka lambası sorunu

2012 model Jetta araçta, arka plaka lambasının bir tanesi sürekli tutukluk yapıyor. bazen yanıyor uyarı işareti falan olmuyor arabada ama bazen arabayı tekrar stop ettirip çalıştırdığımda ya da güneşli bir yerden gölgeye geçtiğimde arka plaka lambası sönüp uyarı ışığı tekrar yanıyor ekranda.

Yetkili servisine götürdüm, yaptık dediler ertesi günü yine çıktı, sanayide elektrikçiye götürdüm yaptı etti uğraştı o gün hiç ikaz işareti görünmedi arabada ama ertesi gün yine başladı.

Nedir bunun çözümü ,bilginiz var mıdır ?

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