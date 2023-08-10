Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Ağustos 2023 11:16
İcralık olacağım bir problem olurmu

İyi günler 190bin tl kredimi ödeyemedim icralık olacağım..aynı zamanda açıktayım maaşımın 3/2 alıyorum. Meslekten atılırmıyım ilk açığa aldıkları zaman 2 ay maaşım yatırılmadı bu sebebden banka kredimi 12 ay vadeli yapılandırdı yüksek taksit olduğu için ödeyemedim.yarın son gün ödemez isem meslekten atılırmıyım. Bilen bir arkadas bilgi verirse çok sevinirim.birde evime icra müdürlüğünden dosya, posta geliyormu

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