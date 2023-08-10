Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 11:26
Promosyon Teklifi Güncellendi

Elazığ'da promosyon ihalesi geçen hafta gerçekleştirildi. En yüksek teklifi Yapı Kredi bankası verdi ve teklif 3 yıl için 14300 tl idi. İhale teklifin kabul edilemez ve çok düşük olmasından dolayı iptal edildi. Dün MEM'den yapılan açıklamaya göre promosyon teklifi güncellendi ve imzalar atılıp kabul edildi. Tahmin edin ne kadar? Üzerinde anlaşılan tutar 15000 tl :))) Evet arkadaşlar 700 tl için ihale iptal edildi revize edilip 700 tl daha eklendi. Böylece 3 yıl için hakkımız korunmuş oldu. Emeği geçenlere teşekkürlerimi bir borç bilirim. Sosyal medya kanalıyla teşekkürlerimi iletmek istedim ama Twitter ve Instagram'da yeni promosyon anlaşması haberini yoruma kapatmışlar. Ben de burdan çok çok çok teşekkürlerimi iletiyorum.

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