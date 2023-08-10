Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


10 Ağustos 2023 11:27
2023/1 Eti Maden Bandırmaya Atananlar

bandırmaya atanan arkadaslar oradaki müdürümüz bizden iki adet bilgi rica etti. medeni durum ve varsa çalıştıgı devlet kurumu.

whatsaap grubumuzda yoksanız ve bu mesajı okuyorsanız lutfen bana özelden ulaşın.

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