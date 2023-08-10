Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 11:29
Öğretmenlerin maaşı ve ders saati
Hocalarım bugün yeni başlayan bir öğretmen 22852 lira maaş alıyor 15 saat ders karşılığında bugün Almanya'da ise öğretmen haftada 25 saat derse giriyor dolayısıyla 5 gün okulda üstelik ders saatlerinin 50 dakika olduğunu hesap edersek mesaileri bizden yüzde yüz daha fazla bizim maaş karşılığı ders saatimiz 20 saate çıksa ve çok elzem bir durum olmadığı müddetçe beş güne yayılsa ders dışında bir kaç saat okulda durma zorunluluğu gelse daha iyi olmaz mı? Ayrıca bir çok ülkede okul günü sayısı bizden fazla ayrıca bir çok araştırma fazla tatil sürelerinin öğrencinin aleyhine olduğunu söylüyor 180 okul günü 200 güne çıkarılsa ve öğretmenlerin 4 hafta olan semineri okulunda çok daha ciddi alan ve mesleki çalışmalarıyla geçse böylece öğretmenlerin yılda tatili 2 aya düşer diğer memurların ise 1 ay böylece öğretmenler yatıyor algısından kurtuluruz ve itibarımız artar ayrıca 22852 lira olan yeni başlayan öğretmen maaşının 25000 liraya çıkarılması ile ek dersi hesaptan çıkarırsak 1000 lira 1250 lira civarı bir iyileştirme almış oluruz bu konuda sendikaya başvurmayı düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz

melcea
Genel Müdür
10 Ağustos 2023 11:46

Hangi ogretmen 15 saate giriyor? Zaten 21 saat bizde de zorunlu girilen ders saati. Cok nadir ogretmen ders yoksa ya da dogum izni yakinsa vb. 15 saat giriyor. Bunca senedir sadece 1 tane 15 saate giren ogretmen gordum. O da 1 ay sonra dogum iznine ayrilacakti. Seminer donemleri de tatil degil ayrica. Şurda birkac sefer cevrimici oldu diye hemen tatil gunlerine mi eklediniz? Ha hepsini gectim. Avrupa'daki cocuk ve velinin egitime bakis acisi ve davranislariyla bizim ulkeyi bir tutup gun ve dakika hesabi mi yaptiniz? Bir Avrupa ulkesinde gozlemledigim ogrencilere derse girsem isterse 90 dakika olsun ne ben zorlanirim ne de onlar. Şu diger memurla ogretmeni karsilastirma isi de oldukca komik zaten. Keske diger memur olabilsem de 40 cocuga bakicilik yapmasam. O gurultuye hicbir memur dayanamaz. Ben Avrupa ulkesinde yasarken, zirt pirt tatilden bana fenalik gelmisti. Hic de oyle bizden yuzde yuz fazla falan calismiyorlar. Eger okulda durma sureniz uzasin isterseniz siz kalin ya da idareci olun.

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