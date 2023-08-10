Öğretmenlerin maaşı ve ders saati

Hocalarım bugün yeni başlayan bir öğretmen 22852 lira maaş alıyor 15 saat ders karşılığında bugün Almanya'da ise öğretmen haftada 25 saat derse giriyor dolayısıyla 5 gün okulda üstelik ders saatlerinin 50 dakika olduğunu hesap edersek mesaileri bizden yüzde yüz daha fazla bizim maaş karşılığı ders saatimiz 20 saate çıksa ve çok elzem bir durum olmadığı müddetçe beş güne yayılsa ders dışında bir kaç saat okulda durma zorunluluğu gelse daha iyi olmaz mı? Ayrıca bir çok ülkede okul günü sayısı bizden fazla ayrıca bir çok araştırma fazla tatil sürelerinin öğrencinin aleyhine olduğunu söylüyor 180 okul günü 200 güne çıkarılsa ve öğretmenlerin 4 hafta olan semineri okulunda çok daha ciddi alan ve mesleki çalışmalarıyla geçse böylece öğretmenlerin yılda tatili 2 aya düşer diğer memurların ise 1 ay böylece öğretmenler yatıyor algısından kurtuluruz ve itibarımız artar ayrıca 22852 lira olan yeni başlayan öğretmen maaşının 25000 liraya çıkarılması ile ek dersi hesaptan çıkarırsak 1000 lira 1250 lira civarı bir iyileştirme almış oluruz bu konuda sendikaya başvurmayı düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz

Hocalarım bugün yeni başlayan bir öğretmen 22852 lira maaş alıyor 15 saat ders karşılığında bugün Almanya'da ise öğretmen haftada 25 saat derse giriyor dolayısıyla 5 gün okulda üstelik ders saatlerinin 50 dakika olduğunu hesap edersek mesaileri bizden yüzde yüz daha fazla bizim maaş karşılığı ders saatimiz 20 saate çıksa ve çok elzem bir durum olmadığı müddetçe beş güne yayılsa ders dışında bir kaç saat okulda durma zorunluluğu gelse daha iyi olmaz mı? Ayrıca bir çok ülkede okul günü sayısı bizden fazla ayrıca bir çok araştırma fazla tatil sürelerinin öğrencinin aleyhine olduğunu söylüyor 180 okul günü 200 güne çıkarılsa ve öğretmenlerin 4 hafta olan semineri okulunda çok daha ciddi alan ve mesleki çalışmalarıyla geçse böylece öğretmenlerin yılda tatili 2 aya düşer diğer memurların ise 1 ay böylece öğretmenler yatıyor algısından kurtuluruz ve itibarımız artar ayrıca 22852 lira olan yeni başlayan öğretmen maaşının 25000 liraya çıkarılması ile ek dersi hesaptan çıkarırsak 1000 lira 1250 lira civarı bir iyileştirme almış oluruz bu konuda sendikaya başvurmayı düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz