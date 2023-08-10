Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


10 Ağustos 2023 11:37
Editörlü Kitabın İkinci Basımında Yazar Değişikliği

Merhaba hocalarım, editör daha önce basılan bir kitapta başka bir araştırmacı tarafından yazılan bölümün değiştirilmesi gerektiğini düşündüğü için yeni basımda ilgili bölümün tarafımca yazılmasını istedi. Bölümün içeriği farklı olacak olsa da tema olarak aynı. Kitap bölümünü yazmam durumunda yaşayabileceğim bir problem olabilir mi? Benzer bir durumla karşılaşan oldu mu?

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