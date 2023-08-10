Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ağustos 2023 11:47
Aile Hekimliğinde Çalışırken Eş Durumu

Eşim aile hekimliğinde çalışıyor. Benim tayinim çıktı. Daha önce aile hekimliğinde çalışırken eş durumu isteyen oldu mu? Süreç nasıl işliyor? Ayrılmadan dilekçe verebiliyor mu?

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