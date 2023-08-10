Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


10 Ağustos 2023 11:55
Arff memurlugu sağlık raporu

Omurga ameliyatı geçirdim platin var omurgamda saglık raporunda sıkımtı çıkacak gibi belki arff memuru olan birisi bu konuda bilgi sahibidir bilgilendirmede bulunursa sevinirim bu arada eski saglıma kavuştum spor vs herşeyi yapabiliyorum

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