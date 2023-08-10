Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ağustos 2023 12:41
Ckys suresi en geç ne kadar olmali
2023/5 atamasında hala bekleyenlerden biriyim. Bu ckys ye dusme muhabbetinin kanuni bir süresi var mı acaba? 4 koca ay gecti atama uzerinden ve Dosyam 2 aydır bakanlıkta bekliyor. Bu iş nasıl yürüyor süre ne kadar olmalı bilen lütfen yazsin

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