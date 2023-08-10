Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 12:48
Burası çok önemli

Derhal eğitim bölgesinden vazgeçilmeli okul öğretmenliğine donulmeli

20 yıl önce okul öğretmenliği varmış öğretmen sadece kendi okulunda derse girermis

Şimdi öğretmen ders tamamlama adı altında 2 3 okulda derse giriyor

Bu şekilde görevlendirme ders programı hazırlama da idarelere sıkıntı oluşturuyor

Ayrica ders tamamlamaya giden öğretmenlerin çoğu gönülsüz gidiyor verimli olamıyor

Öğretmen ders tamamlamaya gittiği okulda malesef zamanın dolmasını bekliyor

Ders tamamlamaya gittiği okula yeterince uyum sağlamıyor bu uygulamadan vazgecilmeli

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