Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Ağustos 2023 13:08
Afad deprem tazminatı

Deprem tazminatı bu ay bitiyor, uzatılma durumu var mı? Bilen, duyumu olan?


Memurhaps
Şef
10 Ağustos 2023 13:34
Yatamadı 15 gün görev yatanlara sizce yatar mı?
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