Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


10 Ağustos 2023 13:13
Kadroya geçen sözleşmeli tayini
Bu yıl kanunla kadroya geçen 4blilerden eş durumu tayini yapabilen oldu mu? Sıkıntı çıkarıyor mu bakanlıklar?

Çok Yazılan Konular

YHS nin Kaldırılması Gereklidir.Yer değişikliğiThs sınıfından Gih sınıfına geçmekÜniveristede çalışan mühendisler bu platformda buluşalım:(((((

Sözlük

belle gunness 1 sohbet robotları 1 aşure 1 şampuan 12 kilo takıntısı 3 yozgat 1 narsist 5 als 1 kelime haznesi fakir olan insan 2 sözlük bağımlılığı 1

Son Haberler

ÖSYM'den yeni sınav hazırlığıBorsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüÜç ilde denize girmek yasaklandıUkrayna: Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını sağlayabilir2. el oto pazarında talep hızı yavaşlamaya başladı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.