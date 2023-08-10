KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


10 Ağustos 2023 13:31
Açıköğretim için Ata mı Anadolu mu ?
2.üniversite için Ata'yı mı Anadolu'yu mu önerirsiniz. Okuyan karşılaştırabilecek olan var mı ? Ata'da bütünleme şansı var ama üstten ders alıp erken bitiremiyorsun, Anadolu'da harçlar daha ucuz ve daha oturmuş sistemi var diye yorumlara denk geldim. Nedir düşünceleriniz.

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