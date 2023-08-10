Açıköğretim için Ata mı Anadolu mu ?

2.üniversite için Ata'yı mı Anadolu'yu mu önerirsiniz. Okuyan karşılaştırabilecek olan var mı ? Ata'da bütünleme şansı var ama üstten ders alıp erken bitiremiyorsun, Anadolu'da harçlar daha ucuz ve daha oturmuş sistemi var diye yorumlara denk geldim. Nedir düşünceleriniz.

2.üniversite için Ata'yı mı Anadolu'yu mu önerirsiniz. Okuyan karşılaştırabilecek olan var mı ? Ata'da bütünleme şansı var ama üstten ders alıp erken bitiremiyorsun, Anadolu'da harçlar daha ucuz ve daha oturmuş sistemi var diye yorumlara denk geldim. Nedir düşünceleriniz.