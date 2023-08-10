399 dan İşçi Kanunu ile çalışan kuruma geçiş

Muhtemelen tpao ya da botas gibi bir kurumdan bahsediyorsuznuz bu kurumlar kendi alıma çıkar siz de başvuru yapıp kulakta ile gidersiniz ama kitten 3 sene kuralı var işçi olarak geçiş yapabilir misiniz bilmiyorum özelden yazabilirsin liz

Muhtemelen tpao ya da botas gibi bir kurumdan bahsediyorsuznuz bu kurumlar kendi alıma çıkar siz de başvuru yapıp kulakta ile gidersiniz ama kitten 3 sene kuralı var işçi olarak geçiş yapabilir misiniz bilmiyorum özelden yazabilirsin liz