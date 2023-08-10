KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Ağustos 2023 13:58
399 dan İşçi Kanunu ile çalışan kuruma geçiş

Arkadaşlar 399 da yeni işe başladıktan sonra aynı ünvan işçi kanunu ile alım yapan bir yere geçiş yapabilir miyim ? Bir engel var mıdır bu konuda ?


elektrikci501112
Aday Memur
10 Ağustos 2023 14:03
Öyle bir geçiş yok hocam. Yeniden alımla girebilirsiniz

muhendis4258
Aday Memur
10 Ağustos 2023 14:11

Yeniden alım derken anlamadım ?

elektrikci501112, 1 saat önce
Öyle bir geçiş yok hocam. Yeniden alımla girebilirsiniz

elektrikci501112
Aday Memur
10 Ağustos 2023 14:13
Muhtemelen tpao ya da botas gibi bir kurumdan bahsediyorsuznuz bu kurumlar kendi alıma çıkar siz de başvuru yapıp kulakta ile gidersiniz ama kitten 3 sene kuralı var işçi olarak geçiş yapabilir misiniz bilmiyorum özelden yazabilirsin liz

hedef2022kpss
Memur
10 Ağustos 2023 14:14

Evet hocam tpao için sormuştum. Mühendis olarak alıyor ama işçi statüsündeyiz sonuçta


hedef2022kpss
Memur
10 Ağustos 2023 14:17

muhendis4258 kardeşim aynı sorun bende de var çşb de çalışıyorum tpao ilana çıkalı kurcalıyorum mevzuları da bir kaç kişiyle konuşuyordum birden kafam karıştı senin gibi cevap verdim kusura bakma :)


muhendis4258
Aday Memur
10 Ağustos 2023 14:33

Estagfurullah kardeş cevabını bulursan bana da söyle kafam çok karışık benimde

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