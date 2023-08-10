Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 14:11
Kusura bakmasın kar ama söylemem lazım

Kadın öğretmenler öğretmenler öğretmenler odasında çok konuşuyorlar kafa utuluyorlar

Ayrıca herşeyden şikayetçiler

2023 2024 eğitim öğretim yılında zor gececek

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