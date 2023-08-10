Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


10 Ağustos 2023 14:12
399 dan İşçi Kanunu ile çalışan kuruma geçiş

Arkadaşlar sorum başlıktaki gibi. 399 da göreve başladıktan sonra aday memurken işçi kanunu ile alım yapan bir yere botaş,tpao gibi geçiş yapabilir miyim ? Bir sıkıntı olur mu ? Detaylı bilgiyi nereden bulabilirim bu konuda ?


tornaci0019
Aday Memur
10 Ağustos 2023 15:03

Açıktan alımlarda bu kısıt yok, maaş olarak işçilik şuan çok mantıklı değil...


muhendis4258
Aday Memur
10 Ağustos 2023 15:10

İşçi değilim mühendisim hocam zaten. biri 399 biri 4857 ye tabi. Kurum pek bilmiyor o yüzden buraya sordum

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