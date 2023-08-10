Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


10 Ağustos 2023 14:48
Tapu Kadastrodan meb okuluna taşınır devri

Yakin zamanda tapu kadastrodan tasinir devri oldu fakat tkys den bir turlu bizim ambara alamadim. bu konuda yardimci olabilirseniz sevinirim.

Çok Yazılan Konular

YHS nin Kaldırılması Gereklidir.Yer değişikliğiThs sınıfından Gih sınıfına geçmekÜniveristede çalışan mühendisler bu platformda buluşalım:(((((

Sözlük

ünsüz benzeşmesi 1 sohbet robotları 1 Ruminasyon 1 steve gleason 1 otobüste pet şişeye hacet gidermek 3 aşure 1 Herkes seçtiği hayatın keyfini yaşasın 6 Galatasaray 1 evrim ağacı 1 sobalı ev 1

Son Haberler

'Kentsel dönüşüme yönelik saldırganlığın gerisinde halk düşmanlığı var'Beytüşşebap kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildiDüzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandıAntalya'da bir çift silahla vurularak ölmüş halde bulunduÖğretmen kökenli Vali'ye yeni görev!

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.