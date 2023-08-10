Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Ağustos 2023 14:55
4B Sözleşmeli olarak atanan kaç gün içinde başlaması gerekiyor?

Farklı bir şehire 4b sözleşmeli olarak atanan personelin işe başlaması için kadroluda olduğu gibi 15 gün süre veriliyor mu?


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Aday Memur
10 Ağustos 2023 15:09
Sözleşmeyi imzaladigin tarihin ertesi günü işe baslaman gerekiyor
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