Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ağustos 2023 14:57

Memurlar için 2024 Ocak ayı ilk Zam Miktarı Tahmininiz Nedir?

Bu ankete 17 dakikada, 6 kişi oy kullandı

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