Dönem tayininde tayinim çıktı fakat hala ckys ye düşmedim. Eşim öğretmen ve eş durumu için atama kararnamesi gerekiyor. Fakat bakanlık bizim öyle bir belgemiz yok diye vermiyor. Alan var mi acaba

Dönem tayininde tayinim çıktı fakat hala ckys ye düşmedim. Eşim öğretmen ve eş durumu için atama kararnamesi gerekiyor. Fakat bakanlık bizim öyle bir belgemiz yok diye vermiyor. Alan var mi acaba