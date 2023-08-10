Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ağustos 2023 14:59
Atama kararnamesi
Dönem tayininde tayinim çıktı fakat hala ckys ye düşmedim. Eşim öğretmen ve eş durumu için atama kararnamesi gerekiyor. Fakat bakanlık bizim öyle bir belgemiz yok diye vermiyor. Alan var mi acaba

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