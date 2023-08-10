Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ağustos 2023 15:16
Sağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak
Arkadaşlar bu yazı altında toplanalım bildiklerimizi paylaşalım sağlık mazet tayinlerini için komisyon Eylül'de toplancak dendi . Hemşireyim il içi tayin bekliyorum. Mayıs'ta dilekçe verdim hala sonuçlanmadı.

teknikmuhendıs
Aday Memur
10 Ağustos 2023 15:17
Ayrıca arkadaşlar yeni kadroya geçmiş 3 yılını doldurmamış arkadaşlar direk red yiyor bilginize.
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