Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Ağustos 2023 15:18
ozel sektor -es durumu

eşi özel sekör de çalışan polisin tayinlerini ne zaman açıklayacaklar acaba bilgisi olan var mı? 6 aydır bekliyoruz ve gerçekten bu mücadeleden ve her defasında umutlanmaktan yorulduk. Bugün açıklanan tayinler var ama asla özel sektörü ele almıyorlar. Kamu da çalışanlar kadar özel sekötürü de ön plana almalısınız


Ayşenn233
Aday Memur
10 Ağustos 2023 16:37

yok mu özelsektör açıklanan kimse?

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