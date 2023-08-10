KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


10 Ağustos 2023 15:19
Kadro Derecesi

Merhabalar. 9/1 derece kademe ile atandım ancak kadro derecesi şeklinde bir ibare var ve orada 8 yazıyor. Başka bir kurumdaki arkadaşımın kadro derecesi 9. Kadro derecesinin ne oluyor tam olarak?

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